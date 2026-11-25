В польской Варшаве вечером 25 ноября мужчина поджег себя между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры.

Об этом сообщает Polsat News, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел примерно в 17:10. Перед Министерством культуры, напротив Президентского дворца, произошел случай самосожжения, рассказал пресс-секретарь Службы охраны государства Богуслав Пиорковский.

Первыми на помощь бросились свидетели и сотрудники SOP, которые также вызвали другие службы. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, полиция и пожарная служба. Мужчину доставили в больницу.

Территорию оцепили службы. Полиция пока не предоставляет информации о подробностях инцидента.

Напомним, 11 ноября в центре польского Кракова мужчина поджег себя.

Сообщалось, что на следующий день он скончался в больнице.