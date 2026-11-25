Депутаты Европарламента требуют выделения дополнительных средств в следующем бюджете ЕС на решение проблем миграции, интеграцию и укрепление внешних границ.

Об этом пишет EUObserver, сообщает "Европейская правда".

В среду, 25 ноября, депутаты Европарламента, возглавляющие три направления внутренних дел и соответствующие бюджеты, изложили свои аргументы относительно следующего семилетнего бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 год. Эти направления охватывают интеграцию, границы и внутреннюю безопасность. Депутаты из разных партий выразили несогласие с недостаточным, по их мнению, финансированием этих направлений.

Европейская комиссия выделила на все три направления в общей сложности 34,2 млрд евро – это минимальная сумма, которая не подлежит перераспределению. Депутаты Европарламента требуют увеличения финансирования на 11%.

Впрочем, предложенное Еврокомиссией увеличение бюджетных статей указывает на четкие политические приоритеты в отношении сокращения нелегальной миграции. Комиссия разработала планы по утроению бюджета на миграцию до 81 млрд евро в период с 2028 по 2034 год. Объемы трех направлений, рассматриваемых депутатами Европарламента, также резко выросли.

По сравнению с действующим семилетним бюджетом ассигнования на интеграцию выросли на 64%, на охрану границ – на 247%, а на внутреннюю безопасность – на 399%.

Напомним, на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 26–27 ноября, лидеры ЕС будут обсуждать, в частности, экономическую ситуацию.

Сообщалось также, что внеочередное заседание Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 26–27 ноября, будет посвящено следующему долгосрочному бюджету ЕС и финансированию Украины, причем лидеры обсудят финансовые потребности Украины не только на 2027 год, но и на последующие годы.