У Косові відбулися протести після вбивства жінки, яку не захистила поліція

У столиці Косова Приштині протестувальники вийшли на вулиці, вимагаючи притягнення винних до відповідальності, відставки високопосадовців та припинення гендерного насильства після вбивства жінки через ймовірну бездіяльність поліції.

Про це пише The Balkan Insight, повідомляє "Європейська правда".

У середу, 28 жовтня, сотні протестувальників зібралися в столиці Косова Приштині, вимагаючи інституційної відповідальності, відставок та вжиття термінових заходів проти феміциду та гендерного насильства.

Демонстранти вийшли на вулиці після того, як у неділю ввечері, 25 жовтня, у місті Печ була вбита Арлінда Зекай. Вбивство сталося після того, як поліція супроводила жінку додому з поліцейського відділку, куди вона звернулася зі скаргою на домашнє насильство з боку чоловіка. За попередніми даними, її вбив швагер.

Під час акції протесту в середу активісти, громадські організації та протестувальники вимагали відставки міністра юстиції Доніки Гервалли, міністра внутрішніх справ Джелаля Свечли та мера міста Газменда Мухахері. Також вони вимагали звільнення та притягнення до відповідальності низки працівників системи правосуддя в місті Печ.

Крім того, протестувальники вимагали надання соціального житла жертвам гендерного насильства, реформування системи правосуддя, легалізації самооборони для жінок, а також визнання феміциду національною надзвичайною ситуацією.

Нагадаємо, Албанія запровадила штрафи у розмірі понад $6 тисяч для демонстрантів, які беруть участь у протестах, навіть якщо вони особисто не вчиняють насильницьких дій.

А у Лісабоні 27 жовтня тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту Португалії, щоб висловити протест проти поглиблення житлової кризи та нещодавніх поліцейських операцій проти активістів, які борються за доступне житло.