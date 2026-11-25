Власти Стамбула запретили запланированные в городе демонстрации, приуроченные к Международному дню ООН по ликвидации насилия в отношении женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Многие организации, защищающие права женщин, призвали к проведению демонстрации в районе Бейоглу на европейской стороне города в среду вечером.

В ответ районная администрация ввела 24-часовой запрет на все собрания и демонстрации, пресс-конференции, распространение листовок, а также сидячие протесты.

Запрет обосновали тем, что запланированные собрания могут "привести к действиям, которые могут нарушить общественный порядок и социальную гармонию", говорится в сообщении.

По данным организации We Will Stop Femicides, в прошлом году в Турции мужчины убили не менее 294 женщин, в большинстве случаев с применением огнестрельного оружия и часто в их собственных домах.

Платформа призывает к усилению контроля за частным владением оружием и проведению независимых расследований в случаях смерти, обстоятельства которых остаются невыясненными.

Активисты отмечают, что такие случаи иногда поспешно классифицируются как самоубийства или несчастные случаи. В 2021 году Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите женщин, разработанной Советом Европы, что вызвало бурные протесты.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган тогда утверждал, что конвенция противоречит социальным и семейным ценностям Турции.

В речи по случаю Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин Эрдоган заявил, что психологическое давление на женщин из-за их политических взглядов, веры, священных ценностей, образа жизни или одежды является формой насилия.

Кроме того, он назвал так называемую "политику дегендеризации" формой насилия, отметив, что в последнее время она превратилась в "глобальное навязывание".

Эти замечания отражают неприятие правительством концепций равенства, признающих различные сексуальные ориентации и гендерные идентичности.

Недавно в Германии были обнародованы данные Федерального управления уголовной полиции, которые свидетельствуют о росте уровня насилия в отношении женщин: в 2025 году число жертв домашнего насилия было выше, чем когда-либо ранее.

А в конце октября в столице Косово Приштине протестующие вышли на улицы, требуя привлечения виновных к ответственности, отставки высокопоставленных чиновников и прекращения гендерного насилия после убийства женщины из-за предполагаемого бездействия полиции.