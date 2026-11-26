На данный момент Литва не видит оснований для закрытия своих пограничных пунктов на границе с Россией.

Об этом заявил в среду новоназначенный глава пограничной службы страны Донатас Шкарнулис, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Он сделал заявление после того, как Эстония приняла решение закрыть свои пункты пропуска с Россией с декабря из-за подозрений в попытке диверсии, связанной с российской военной разведкой.

"Я не считаю, что ситуация достигла такого уровня, когда нужно закрывать пункты пропуска", – сказал Шкарнулис.

Шкарнулис отметил, что граница Литвы с российским эксклавом Калининградской областью все же требует пристального внимания, добавив, что власти отслеживают потенциальные угрозы безопасности вдоль всей границы.

С октября литовские военные оказывают помощь пограничникам в Калининградской области. Срок их пребывания там продлен до конца ноября.

"Я бы сказал, что провокации возможны в равной степени как на границе с Беларусью, так и на границе с Российской Федерацией. Мы понимаем, какие у нас соседи. Могут возникнуть разные ситуации. Мы одинаково оцениваем угрозу в обоих случаях", – сказал Шкарнулис.

Его комментарии прозвучали на фоне разногласий во взглядах лидеров стран Балтии относительно того, как реагировать на последние проблемы безопасности.

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение Эстонии закрыть границу с РФ адекватной реакцией и заявил, что не исключает принятия Литвой аналогичных мер, если "попытки" дестабилизировать регион будут продолжаться.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс назвал шаг Эстонии ошибкой, аргументируя это тем, что закрытие границы было бы неразумным, если только все три страны Балтии не примут одинаковые меры.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что граница с Россией останется закрытой, пока не изменится ситуация с безопасностью.