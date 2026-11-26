В Польше удалось спасти мужчину, который накануне поджег себя возле Президентского дворца в Варшаве.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает "Европейская правда".

В четверг, 26 ноября, в МИД сообщили, что сотрудники консульского отдела посольства Украины в Польше установили контакт с польской полицией.

Как отмечается, пострадавший, с "высокой степенью вероятности, является гражданином Украины", и в настоящее время польская сторона проводит мероприятия для окончательного подтверждения его личности.

"Мужчину удалось спасти, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Дополнительная информация о состоянии его здоровья ожидается от польских компетентных органов и медиков", – сообщили в МИД.

Кроме того, как отмечается, посольство установило контакт с матерью пострадавшего и будет оказывать ей необходимое содействие.

Напомним, в Варшаве вечером 25 ноября мужчина поджег себя на площади между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры.

После этого польский сенатор Гжегож Схетына заявил, что мужчина, который поджег себя, является украинцем.