МИД: в Польше, по всей вероятности, поджог себя украинец
В Польше удалось спасти мужчину, который накануне поджег себя возле Президентского дворца в Варшаве.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает "Европейская правда".
В четверг, 26 ноября, в МИД сообщили, что сотрудники консульского отдела посольства Украины в Польше установили контакт с польской полицией.
Как отмечается, пострадавший, с "высокой степенью вероятности, является гражданином Украины", и в настоящее время польская сторона проводит мероприятия для окончательного подтверждения его личности.
"Мужчину удалось спасти, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Дополнительная информация о состоянии его здоровья ожидается от польских компетентных органов и медиков", – сообщили в МИД.
Кроме того, как отмечается, посольство установило контакт с матерью пострадавшего и будет оказывать ей необходимое содействие.
Напомним, в Варшаве вечером 25 ноября мужчина поджег себя на площади между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры.
После этого польский сенатор Гжегож Схетына заявил, что мужчина, который поджег себя, является украинцем.