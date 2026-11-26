Гражданин Украины, который накануне поджег себя возле Президентского дворца в Варшаве, требовал, чтобы в Польше к украинцам относились так же, как и к полякам.

Об этом стало известно газете Fakt, передает "Европейская правда".

По данным СМИ, мужчина, который поджег себя, – 22-летний гражданин Украины и студент Варшавского политехнического университета. Его зовут Эдвард. К Президентскому дворцу он пришел с рюкзаком, в котором у него была легковоспламеняющаяся жидкость и документы.

Он совершил самосожжение с требованием, чтобы к гражданам Украины в Польше относились так же, как и к полякам. По предварительной информации, у него с собой был транспарант или лист бумаги, на котором, вероятно, изложены причины его протеста. Точное содержание этого послания пока остается неизвестным.

Украинец получил серьезные травмы. У него ожоги лица, шеи, верхних конечностей и туловища. Его одежда полностью сгорела. Когда его забирала машина скорой помощи, он ещё был в сознании. Пострадавшего доставили в больницу на улице Шасеров в Варшаве (Военно-медицинский институт).

Пресс-секретарь больницы Военно-медицинского института в Варшаве Мариуш Гирей 26 ноября утром подтвердил в разговоре с Fakt, что мужчина жив.

Напомним, в Варшаве вечером 25 ноября мужчина поджег себя на площади между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры.

В украинском МИД заявили, что пострадавший, с "высокой степенью вероятности, является гражданином Украины", и в настоящее время польская сторона проводит мероприятия для окончательного подтверждения его личности.