Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя украинские удары по российским кораблям в ливийском порту Бенгази, предостерегла от распространения войны на Средиземное море.

Как пишет "Европейская правда", об этом Мелони заявила в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, сообщает La Repubblica.

Глава итальянского правительства выразила обеспокоенность признаками того, что война между Россией и Украиной может распространиться на Средиземное море после того, как на прошлой неделе Украина потопила российское военное судно в ливийских водах.

"Война не должна и не может распространиться на Средиземное море", – подчеркнула Мелони.

Она заявила, что Италия будет четко выражать эту позицию в диалоге с украинской стороной.

"Я считаю, что в этом вопросе мы должны быть очень четкими с нашими украинскими друзьями, а также четкими с нашими партнерами. Я считаю, что мы также должны приложить все усилия, чтобы и в дальнейшем помогать Украине защищаться", – заявила премьер-министр.



На вопрос о возможной связи между помощью Киеву со стороны Италии и инцидентом в Ливии она ответила: "Я бы не связывала вопрос о ресурсах для Украины с этими атаками".

"Мы также должны обеспечивать безопасность наших границ и наших граждан. Поэтому в этом вопросе я была и намерена и впредь быть очень четкой в отношениях с президентом Зеленским", – добавила Мелони.

Ранее правопопулистская партия "Лига", входящая в действующую правящую коалицию в правительстве Мелони, заявила, что проведение Украиной операций в Ливии без консультаций с западными союзниками, в частности с Италией, неприемлемо.

Во вторник министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в беседе с украинским коллегой Андреем Сибигой выразил ему обеспокоенность в связи с атакой Украины на ливийский порт Бенгази, где находились российские корабли.

Предостережения Италии касаются атаки украинских дронов вблизи ливийского порта Бенгази, где был потоплен российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту и поражен сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Украина, атаковав два российских корабля в ливийских водах, реализовала своё "абсолютное право на самооборону".