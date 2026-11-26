Посольство Украины в Польше официально подтвердило, что гражданин Украины поджег себя в среду вечером возле Президентского дворца в Варшаве: в настоящее время он находится в критическом состоянии.

Об этом говорится в заявлении украинского дипломатического представительства в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, посольство получило официальное подтверждение от польской полиции, что мужчина, совершивший 25 ноября самоподжог в центре Варшавы, является гражданином Украины.

В настоящее время мужчина находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжелыми ожогами, добавляется в заявлении.

Польская полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности возможные мотивы поступка, и проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины.

"Консулы посольства держат дело под особым контролем, оказывают необходимую консульскую помощь и поддерживают связь с родными пострадавшего, польскими медиками и правоохранителями", – говорится в заявлении.

Дипломаты призвали с уважением отнестись к частной жизни пострадавшего и его семьи.

Напомним, в Варшаве вечером 25 ноября мужчина поджог себя на площади между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры.

В украинском МИД заявили, что пострадавший, с "высокой степенью вероятности, является гражданином Украины", и в настоящее время польская сторона проводит мероприятия для окончательного подтверждения его личности.

СМИ также сообщили, что мужчина требовал, чтобы в Польше к украинцам относились так же, как и к полякам.