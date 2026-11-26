В Эстонии 1 декабря протестируют функцию звукового оповещения на телефоне через систему EE-ALARM, которая при получении критически важного сообщения позволяет активировать на телефоне сигнал тревоги со звуковым сигналом и вибрацией, даже если телефон переведен в беззвучный режим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

При получении критически важного сообщения системы оповещения EE-ALARM, рассылаемого в случае серьезной угрозы, телефон в течение 10 секунд будет издавать громкий звук и вибрировать, даже если он был переведен в беззвучный режим.

Звуковой сигнал активируется исключительно при получении не любого, а только критически важного сообщения, например, в случае непосредственной воздушной угрозы или угрозы взрыва, когда людям необходимо немедленно принять определенные меры, например, перейти в укрытие.

В остальных случаях срабатывание звукового сигнала при получении телефоном сообщения EE-ALARM зависит от настроек пользователя.

Однако для получения критически важных сообщений пользователь должен разрешить их получение на своём телефоне в настройках государственного приложения Eesti äpp. Если критически важные сообщения не разрешены в настройках телефона, уведомления EE-ALARM будут поступать в соответствии с обычными настройками уведомлений, при условии, что на телефоне разрешено получение уведомлений об опасности.

Государственное приложение Eesti äpp является одним из каналов оповещения государственной системы оповещения об опасности EE-ALARM. К другим каналам относятся мобильное приложение "Ole valmis!", SMS-сообщения, сеть сирен и сообщения, передаваемые по каналам Эстонского национального вещания.

1 декабря тестовые сообщения EE-ALARM будут рассылаться как через мобильное приложение Eesti äpp, так и через приложение "Ole valmis!".

Напомним, 17 ноября в Финляндии тестировали новую систему оповещения об опасности FI-Alert – тестовое сообщение поступит на все мобильные телефоны, поддерживающие 4G и 5G и находящиеся в зоне действия сети.

Также сообщалось, что Департамент пожарной охраны и спасения Литвы (ДПОС) объявил конкурс на закупку работ по созданию, внедрению и обслуживанию новой многоканальной системы оповещения и информирования населения.