22 ноября президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал четырёх депутатов Европарламента от партии "Smer" премьера Роберта Фицо за голосование против резолюции о возвращении украинских детей.

Президент назвал это "позорным" и вредным для репутации страны.

Показательно, что это не первая публичная критика со стороны Пеллегрини в адрес Роберта Фицо и его однопартийцев.

О том, почему президент Словакии, который избегал конфронтации с Робертом Фицо, вдруг существенно изменил риторику и повлияет ли это на внешний курс Братиславы, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Президент против премьера: как в Словакии готовятся к выборам и при чём здесь украинские дети. Далее – краткое изложение статьи.

В сентябре 2027 года в Словакии должны пройти очередные парламентские выборы. Если, конечно, не состоятся досрочные – потеря правящей коалицией парламентского большинства делает этот вариант вполне возможным.

К этим выборам партия "Голос", почетным председателем которой является президент Петер Пеллегрини, идет с не очень хорошими результатами.

Резкое падение популярности – почти втрое за три года – связывают прежде всего с участием партии в коалиции во главе с Робертом Фицо. Ведь обещание Пеллегрини блокировать любые антизападные правительственные инициативы, данное при создании коалиции, оказалось пустым.

Более того, Роберт Фицо уже не скрывает, что в новом парламенте собирается привлечь в коалицию ультраправую (и, по многим оценкам, неонацистскую) партию "Республика". Такой альянс ещё пару лет назад считался абсолютно невозможным из-за токсичности ультраправых, и он способен окончательно добить рейтинги "Голоса".

В таких обстоятельствах нынешний демарш Пеллегрини выглядит как попытка сохранить ядро своих избирателей.

Тем более что риторика Фицо с приближением выборов становится всё более антиевропейской.

Поэтому президент вынужден реагировать на неё, если не хочет дальнейшего падения рейтингов своей партии. Но при этом Пеллегрини избегает реальных конфликтов с Фицо.

В начале сентября Петер Пеллегрини выступил с довольно странным заявлением. По его словам, лучшим сценарием после предстоящих парламентских выборов стала бы коалиция двух крупнейших партий – "Smer" премьер-министра Роберта Фицо и оппозиционной "Прогрессивной Словакии" (PS).

Конечно, в "Прогрессивной Словакии" заявили о нереалистичности альянса со Smer. Вероятно, в партии Фицо также не видят для себя возможности альянса с принципиальными политическими противниками.

Пеллегрини послал сигнал оппозиции, поскольку для него создание коалиции в следующем созыве парламента с нынешней оппозицией – лучший сценарий.

Даже если Фицо сохранит большинство, вес партии президента "Голос" в его коалиции снизится, а значит, уменьшатся и шансы Пеллегрини переизбраться на второй срок. Новая коалиция с оппозицией имела бы больше причин поддержать его в качестве общего кандидата на президентских выборах 2029 года.

Как бы то ни было, Словакия постепенно вступает в период парламентских выборов. И каждый политический лидер будет пытаться по-своему мобилизовать свой электорат.

От Роберта Фицо следует ожидать новых антиукраинских и антиевропейских заявлений (например, о том, что результаты референдума 2003 года о поддержке вступления в ЕС якобы были сфальсифицированы).

Однако есть вероятность, что такие заявления будут усиливать напряжение внутри коалиции. И последние заявления Петера Пеллегрини являются свидетельством этого процесса.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Президент против премьера: как в Словакии готовятся к выборам и при чём здесь украинские дети.