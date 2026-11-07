Фіцо заявив, що референдум про вступ Словаччини до ЄС був сфальсифікований

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо бездоказово заявив, що референдум щодо вступу Словаччини до Європейського Союзу у 2003 році був сфальсифікований.

Про це він заявив під час відкриття "Школи соціал-демократії", організованої його партією Smer, передає "Європейська правда".

Він визнав, що вступ до Союзу супроводжувався ентузіазмом і високими очікуваннями, але наполіг на тому, що референдум був сфальсифікований.

"Ми провели референдум, який, якби його не сфальсифікували, не мав би успіху", – заявив прем’єр-міністр Словаччини, не наводячи жодних подробиць чи доказів.

Результати референдуму були настільки близькими, що, за словами Фіцо, було внесено певні корективи, щоб вони відповідали очікуваним, і Словацькій Республіці було дозволено приєднатися до цієї організації.

На момент проведення референдуму партія Smer перебувала в опозиції, але підтримувала вступ до ЄС. "Якби тодішня опозиція, зокрема Smer і пан Мечар, не сказала: „Давайте вступати до Європейського Союзу", я гарантую вам, що референдум не мав би успіху", – заявив Фіцо.

Референдум щодо вступу до ЄС у Словаччині відбувся у травні 2003 року, явка склала 52,15 відсотка. Переважна більшість, майже 94 відсотки учасників, проголосували за вступ Словаччини до Союзу.

Голосування щодо вступу до ЄС залишається єдиним успішним референдумом в історії Словаччини. Інші голосування не набрали необхідної більшості голосів виборців.

Як повідомлялося, Роберт Фіцо під час візиту до України висловив критику на адресу Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Словаччини нещодавно відвідав столицю Чехії Прагу – його зустріли демонстранти свистом і протестами.