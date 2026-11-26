Лидеры Европейского союза на внеочередном саммите в Брюсселе 26-27 ноября обсуждают финансирование Украины в 2027 году и в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС, однако достижения окончательной договоренности по этим вопросам не ожидается.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Достижение окончательной договоренности по следующему долгосрочному бюджету ЕС на 2028-34 гг. в целом на нынешнем саммите также не ожидается: по результатам консультаций может быть подготовлено новое компромиссное предложение, которое станет основой для переговоров на декабрьском саммите лидеров ЕС.

Во время пленарного заседания Европейского совета 26 ноября лидеры государств ЕС обсудили следующий долгосрочный бюджет Евросоюза и финансирование Украины, после чего президент Европейского совета Антониу Кошта начал консультации с лидерами в группах.

Уже завершилась почти двухчасовая дискуссия с "бережливой семеркой" (Германия, Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция, Финляндия, Бельгия), которая выступает за ограничение роста национальных взносов в бюджет ЕС. Сейчас продолжается встреча с "друзьями сплоченности" – 17 государствами ЕС, которые стремятся защитить объемы финансирования из евробюджета.

Что касается нового кредита Украине на 45 млрд евро на 2027 год, то сейчас остается убедить три государства ЕС – Венгрию, Словакию и Чехию – присоединиться к нему.

"Существуют разногласия во взглядах на то, как к этому подойти. Но это, безусловно, тот вопрос, относительно которого все знают, что он должен быть урегулирован до конца года, поскольку это потребности Украины на 2027 год, которые нам необходимо покрыть", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

В ЕС рассчитывают, что разграничение военной и бюджетной составляющих кредита поможет привлечь к нему все 27 государств Евросоюза. При этом речь идет не о двух отдельных кредитах, а о возможности для отдельных государств финансировать невоенные расходы в рамках одного кредита.

По прогнозам собеседников "ЕвроПравды", решение о новом кредите для Украины может быть принято на следующем заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 17-18 декабря. До того времени будут продолжаться консультации с государствами-членами ЕС.

Что касается финансирования Украины в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы, то Антониу Кошта предлагает создать отдельный механизм выплаты процентов по кредитам Украине – дополнительно к предложенному Еврокомиссией резерву для Украины объемом 100 млрд евро (Ukraine Reserve).

"Изначально это планировалось в рамках этих 100 млрд. Но теперь Кошта хочет вынести это сверх данной суммы. Поэтому необходимо иметь специальный механизм", – пояснил другой собеседник "ЕвроПравды".

По данным источников "Европейской правды", согласно расчетам Еврокомиссии, расходы на обслуживание кредитов Украине с учетом нового предложенного кредита на 45 млрд евро в течение 2028-2034 годов могут составить от 45 до 55 млрд евро.

Напомним, 18 ноября Европейская комиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро в 2027 году – в дополнение к 45 млрд евро, уже запланированным на следующий год в рамках ранее согласованного кредита на 90 млрд евро.

В четверг премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что его государство присоединится к невоенной части нового кредита для Украины, которая составит 20 млрд евро.

Подробнее о противоречиях между государствами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспективах финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды" "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины".