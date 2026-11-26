В четверг вечером, 26 ноября, в Румынии подняли истребители и разослали жителям одного из уездов предупреждение об угрозе со стороны дронов с территории Украины.

Об этом пишет Digi24, сообщает "Европейская правда".

Сообщение RO-Alert было разослано для северной части уезда Тулча, предупреждая население о возможном вторжении дронов в румынское воздушное пространство.

"Радары MApN обнаружили воздушную цель к востоку от города Вилково, Украина. Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, находившиеся в воздухе для проведения учебного полета, были направлены в этот район для мониторинга ситуации", – сообщили в министерстве национальной обороны Румынии.

Никаких вторжений в воздушное пространство Румынии не было. Воздушная тревога для уезда Тулча была отменена через полчаса.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что участие НАТО в сбивании российских ракет и дронов над Украиной "означало бы присоединение к военным действиям". Об этом он сказал в ответ на предложение Польши о сбивании НАТО российских дронов и ракет над Украиной.