Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал Канаду присоединиться к "Промышленному Рамштайну" для Украины.

Об этом Корецкий написал в своём аккаунте в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Если Канада согласится присоединиться к "Промышленному Рамштайну", приоритетными направлениями сотрудничества станут энергетика, оборонное сотрудничество и критически важные минералы. Также Корецкий призвал Канаду внести взносы в Фонд страхования военных рисков.

"Предложил Канаде присоединиться к Фонду страхования военных рисков, который мы планируем запустить в январе. Подробно рассказал об этом во время онлайн-выступления на 5-й бизнес-конференции Rebuild Ukraine в Торонто. Военные риски сегодня являются главным барьером для инвесторов. Страхование и доступное финансирование дадут канадскому бизнесу инструменты для развития проектов в Украине", – написал премьер-министр Украины.

Также в Украине надеются, что Канада увеличит пакет льготных кредитов Экспортного агентства Канады EDC и откроет для Украины FinDev Canada, канадское государственное учреждение финансирования развития, которое инвестирует в частный бизнес.

Ранее правительство Швеции во вторник объявило о предоставлении Украине зимнего пакета помощи. Зимний пакет состоит из 155 млн крон (13,8 млн евро) для Украинского Красного Креста, 85 млн крон (7,6 млн евро) на поддержку энергетики и полномочий на размещение заказов на сумму 300 млн крон (26,7 млн евро) для Управления гражданской обороны.

Также Дания внеочередно выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.