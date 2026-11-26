Железнодорожное движение на линиях между Парижем и Нормандией в течение всего утра в этот четверг, 26 ноября, прерывалось из-за кражи медных кабелей с путей.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление компании SNCF Réseau, информирует "Европейская правда".

Как отмечается, некоторые поезда опоздали почти на три часа. Больше всего пострадал поезд, отправленный из Парижа в 08:40 в четверг утром в Гавр. Он в итоге прибыл в пункт назначения в 13:40 вместо 10:47.

"Второй поезд по маршруту Нормандия – Париж также испытал значительные задержки", – уточнила компания SNCF Voyageurs.

Последующие поезда смогли "обойти место происшествия" и были перенаправлены на второстепенные маршруты, что привело к задержкам в среднем от 15 до 30 минут.

Движение на маршруте Париж – Нормандия вернулось к нормальному режиму около 14:00, сообщила компания SNCF Réseau, отметив, что будет подана жалоба и начато расследование жандармерией.

В компании сообщили, что около 6 часов утра в Сен-Пьер-де-Вовре (департамент Эр) сотрудник обнаружил первый сбой в работе железнодорожной сигнализации: светофоры самопроизвольно переходили на красный свет, хотя этого не должно было произойти.

После обнаружения кражи кабеля на место происшествия была направлена специализированная техническая бригада для проведения ремонтных работ.

Попытки кражи или кражи медных кабелей на железнодорожной сети являются "распространенным явлением, особенно в Нормандии, и их количество постоянно растет", сообщили в SNCF.

Напомним, в среду произошло отключение электроснабжения в тяговой сети на части путей на станции "Варшава Центральная". Тогда сообщалось, что задержки поездов составляли около 30 минут.

В тот же день движение поездов Eurostar между Францией и Великобританией было нарушено из-за внезапной забастовки работников, что привело к отмене нескольких рейсов.