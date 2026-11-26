Швейцария впервые получила сообщения о кибератаках, совершенных с помощью искусственного интеллекта – они были направлены против критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщает Le Soir, передает "Европейская правда".

На данный момент зафиксировано пять таких случаев. Три из этих атак были направлены против критически важной инфраструктуры, и в двух случаях атаки увенчались успехом. Личности злоумышленников пока остаются неизвестными.

Случаи кибератак с использованием ИИ свидетельствуют об эволюции киберугроз, отметили в Федеральном управлении по вопросам кибербезопасности Швейцарии.

Помимо критической инфраструктуры, были осуществлены атаки с использованием программ искусственного интеллекта на предприятия.

Федеральное управление по вопросам кибербезопасности отказалось предоставить информацию о конкретном характере организаций или предприятий, подвергшихся атакам. Однако управление ожидает роста числа быстрых и эффективных кибератак против всех типов организаций.

В Бельгии произошла масштабная кибератака, в результате которой произошла утечка данных около 1,2 млн человек.

Также сообщалось, что ЦРУ и Управление директора национальной разведки США могли подвергнуться кибератаке, в результате которой были скомпрометированы несекретные данные.