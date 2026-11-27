В Сербии консервативный учёный Радомир Саичич, академик и профессор-химик Белградского университета, будет баллотироваться от "Студенческого списка" на пост президента на выборах в следующем месяце.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 65-летний Саичич в пятницу, 27 ноября, получил поддержку политической группы "Студенческий список", которая в настоящее время контролирует большинство в парламенте.

Саичич приобрел известность во время продолжавшихся почти два года интенсивных антиправительственных протестов против власти экс-президента Александара Вучича, возглавляемых студентами университетов.

Ожидается, что Саичич, который в настоящее время является депутатом, откажется от своего места в парламенте, чтобы баллотироваться на пост президента 27 декабря.

17 ноября "Студенческий список" впервые обнародовал свою официальную программу – в ней говорится о курсе на вступление в ЕС и о сохранении хороших отношений с Россией.

Ранее в "Студенческом списке", одержавшем победу на парламентских выборах в Сербии, заявили, что планируют провести референдум по вопросу вступления в ЕС.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине.