Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект об изменениях в налоговом законодательстве, который предусматривал повышение порога налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со 120 тысяч до 130 тысяч злотых, введение новой налоговой ставки и увеличение налога на прибыль для крупнейших компаний.

Об этом пишет Business Insider, передает "Европейская правда".

Польский президент заявил, что не подпишет документ, предусматривающий введение ставки НДФЛ в размере 24%, изменение налоговых порогов и повышение корпоративного налога для крупнейших компаний с 19% до 22%.

Как отмечается, такое его решение является неблагоприятным для примерно 3,5 миллиона наемных работников и выгодным для около 50 тысяч предпринимателей. Эта поправка была призвана помочь тем, кто попадает под налоговый порог (120 тысяч злотых) и обязан уплачивать налог по ставке 32%. С другой стороны, те, кто платит фиксированный налог, и крупнейшие компании должны были бы понести убытки.

Ветованная поправка к законам о НДФЛ, налоге на прибыль предприятий и едином налоге, среди прочего, предусматривала:

повышение первой налоговой шкалы со 120 тысяч до 130 тысяч злотых;

введение нового порога для доходов в диапазоне от свыше 130 тысяч до 150 тысяч злотых со ставкой 24%. Доходы, превышающие 150 тысяч злотых, должны были и в дальнейшем облагаться налогом по ставке 32%;

ставка солидарного сбора, который уплачивают физические лица с доходами свыше 1 млн злотых, должна была вырасти с 4% до 5%. По данным за 2024 год, этот сбор уплачивают 39 тысяч человек;

повышение ставки налога на прибыль предприятий – с 19% до 22% – для компаний, чей доход в предыдущем году превысил 50 млн евро;

снижение порога дохода для права на выбор паушального налогообложения с 2 млн евро до 250 тысяч евро.

"Это законопроект, который повышает налоги для одних и снижает их для небольшой части налогоплательщиков. Правительство представляет эту реформу как облегчение для среднего класса. В то же время она не охватывает 9 из 10 налогоплательщиков. Снижение касается менее 10% тех, кто подает декларации по налоговой шкале", – сказал Навроцкий.

Недавно президент Польши наложил вето на правительственный законопроект о внедрении европейского Закона о цифровых услугах (DSA).

В июне сообщалось, что Польша планирует в течение следующего десятилетия собрать 18 миллиардов злотых за счет повышения акцизов на алкоголь, на фоне того как правительство ищет новые источники финансирования для системы государственного здравоохранения, которая переживает трудности.