Немецкая полиция провела рейды в рамках расследования дела о незаконных азартных играх
Более 1 000 полицейских провели рейды на 51 объекте на севере и западе Германии в рамках операции по борьбе с незаконным азартным бизнесом.
Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу полицией и прокуратурой, сообщает "Европейская правда".
Как отметили немецкие правоохранители, в ходе операции были задержаны два мужчины – 55 и 47 лет. Оба должны предстать перед мировым судьей.
Согласно заявлению, обыски были проведены в культурных объединениях, игорных заведениях и квартирах в различных районах земель Северного Рейна-Вестфалии и Нижней Саксонии.
Всего было проверено 108 человек, а данные 21 из них были зафиксированы. Расследование касается несанкционированных азартных игр, коммерческого компьютерного мошенничества и организованного уклонения от уплаты налогов.
Представительница полиции сообщила, что было изъято несколько сотен незаконно установленных игровых автоматов, которые запрещены в Германии и, как предполагается, были ввезены из-за рубежа.
Кроме того, следователи, которым оказывали поддержку подразделения полиции специального назначения, кинологи и сотрудники Государственного управления по борьбе с финансовыми преступлениями, обнаружили автоматы для ставок и значительную сумму наличных, а также огнестрельное оружие и наркотики.
Напомним, 18 ноября 28-летнего украинского инфлюенсера Алекса Слобоженко, которого разыскивают по всему миру за серьезные экономические и финансовые преступления, перехватили и арестовали летным подразделением главного управления полиции итальянского города Римини.
Ранее в Польше полицейские из Криминального отдела совместно с сотрудниками Таможенно-налоговой службы Мазовецкого таможенно-налогового управления в Варшаве ликвидировали игровые автоматы в столичном районе Воля.