Более 1 000 полицейских провели рейды на 51 объекте на севере и западе Германии в рамках операции по борьбе с незаконным азартным бизнесом.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу полицией и прокуратурой, сообщает "Европейская правда".

Как отметили немецкие правоохранители, в ходе операции были задержаны два мужчины – 55 и 47 лет. Оба должны предстать перед мировым судьей.

Согласно заявлению, обыски были проведены в культурных объединениях, игорных заведениях и квартирах в различных районах земель Северного Рейна-Вестфалии и Нижней Саксонии.

Всего было проверено 108 человек, а данные 21 из них были зафиксированы. Расследование касается несанкционированных азартных игр, коммерческого компьютерного мошенничества и организованного уклонения от уплаты налогов.

Представительница полиции сообщила, что было изъято несколько сотен незаконно установленных игровых автоматов, которые запрещены в Германии и, как предполагается, были ввезены из-за рубежа.

Кроме того, следователи, которым оказывали поддержку подразделения полиции специального назначения, кинологи и сотрудники Государственного управления по борьбе с финансовыми преступлениями, обнаружили автоматы для ставок и значительную сумму наличных, а также огнестрельное оружие и наркотики.

Напомним, 18 ноября 28-летнего украинского инфлюенсера Алекса Слобоженко, которого разыскивают по всему миру за серьезные экономические и финансовые преступления, перехватили и арестовали летным подразделением главного управления полиции итальянского города Римини.

Ранее в Польше полицейские из Криминального отдела совместно с сотрудниками Таможенно-налоговой службы Мазовецкого таможенно-налогового управления в Варшаве ликвидировали игровые автоматы в столичном районе Воля.