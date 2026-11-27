В немецкой Баварии снегопад стал причиной многочисленных дорожно-транспортных происшествий и закрытия автомагистралей; в частности, в ДТП попали четыре автомобиля Бундесвера.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Данные свидетельствуют, что особенно сильно пострадала южная часть Верхней Баварии: только там полиция 26 ноября зафиксировала более 400 ДТП.

А в Нижней Баварии полиция и пожарные также реагировали на около 80 инцидентов, связанных с погодными условиями. Отмечается, что большинство инцидентов привело к незначительным материальным убыткам, но были и единичные случаи травмирования людей.

По данным правоохранительных органов, отдельные аварии произошли в горных районах.

В частности, вблизи Судельфельда во время военных учений четыре автомобиля Бундесвера съехали с горной дороги. Один из них, в котором находились девять человек, перевернулся. Пассажиры получили лёгкие травмы и были доставлены в больницы для обследования.

По данным Немецкой метеорологической службы, самый сильный снегопад наблюдался в окрестностях Альп, где в некоторых районах выпало до десяти сантиметров снега.

22 ноября сообщалось, что в Румынии украинец погиб после того, как, вероятно, заблудился в горах Марамуреш, а ещё два человека были найдены с помощью объединенной группы, в состав которой входили пограничники и горные спасатели.

В начале ноября сообщалось, что в австрийских Альпах спасатели после 14-часовой операции нашли и спасли 20-летнего гражданина Германии, которого оставили двое спутников во время восхождения в горах.