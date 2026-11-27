Италия приняла спорную реформу образования, которая предусматривает запрет на ношение средств, закрывающих лицо, в школах, а также ограничение доли учеников иностранного происхождения в первых классах на уровне 30%, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны оппозиционных партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Палата депутатов окончательно одобрила "Декрет о школе" 142 голосами "за", 112 "против" и 4 воздержавшимися, после того как 20 ноября его принял Сенат.

Декрет-закон № 170 от 30 сентября 2026 года, который вводит чрезвычайные положения для обеспечения нормального начала 2026/2027 учебного года, меры поддержки в рамках Национального плана восстановления и устойчивости (PNRR) и содействия интеграции иностранных учащихся, уже получил доверие правительства.

Во время окончательного голосования произошли протесты депутатов от оппозиции, которые вывесили в зале плакат с надписью "В школе никто не является иностранцем".

Оппозиционные партии резко раскритиковали новые ограничения, обвинив правительство в неспособности решить настоящие проблемы, с которыми сталкивается итальянская система образования.

"Проблема не в том, сколько иностранных детей в классе, а в том, сколько учителей и каких средств мы выделяем, чтобы гарантировать каждому право на образование. Все остальное – это дискриминация и расизм", – заявил депутат от "Движения пяти звезд" Антонио Казо.

Между тем правящее большинство выразило "максимальное удовлетворение" в связи с окончательным принятием этого закона.

"Сегодняшнее голосование также является значимым проявлением единства большинства вокруг нашего правительства и его реформаторских действий", – заявил министр образования и профессионального развития Джузеппе Валдитара.

Законодательный акт также вносит изменения в процедуру найма учителей, в частности в отношении назначения на постоянную должность, и изменяет пути специализации для учителей-ассистентов.

Он обновляет сроки и процедуры составления индивидуальных учебных планов и предусматривает дополнительное финансирование для административного, технического и вспомогательного персонала, а также для фонда, направленного на улучшение образовательных услуг.

Напомним, в августе президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал закон, инициированный ультраправыми силами, запрещающий скрывать лицо в общественных местах – эта мера широко рассматривается как направленная против мусульманских женщин, носящих чадру.