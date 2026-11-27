Демократы, возвращающие себе власть в Сенате после промежуточных выборов в США 4 ноября, планируют принять ряд законов, которые будут "напоминать" президенту Дональду Трампу о его роли в попытке штурма Капитолия 6 января 2022 года.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Демократы, возвращающиеся к власти на Капитолийском холме, заявляют о намерении сделать так, чтобы последние два года пребывания Трампа на посту постоянно напоминали о его роли в разжигании беспорядков, приведших к насилию, а впоследствии – о помиловании примерно 1 500 участников, среди которых сотни человек, осужденных за нападения на полицию.

Комитеты, расследующие деятельность Трампа, пополняют свои ряды из обширного резерва уволенных прокуроров Министерства юстиции, в частности тех, кто возглавлял расследование дел, связанных с событиями 6 января. В Демократической партии заявляют, что Палата представителей готовится официально отметить шестую годовщину штурма Капитолия.

В частности, конгрессмен Джо Морелл, который, как предполагается, возглавит Комитет по административным вопросам Палаты представителей в следующем году, заявляет, что намерен перенести мемориальную доску в честь полицейских, защищавших Капитолий 6 января, – которую республиканцы отодвинули в малопосещаемый подвальный коридор – в место, хорошо видимое для туристов, посещающих Капитолий.

Планы демократов возглавят длинный перечень мер, благодаря которым события 6 января будут оставаться актуальной частью повестки дня в Вашингтоне в течение следующих двух лет: от судебных исков о проверке президентского иммунитета до уголовных дел, связанных с близкими соратниками Трампа, и попыток подсудимых по делу 6 января добиться компенсации.

Законодатели рассматривают законопроект, который запретит администрации Трампа направлять средства налогоплательщиков на подсудимых по делу 6 января, которых Трамп помиловал. Они также могут принять резолюции, осуждающие массовое помилование Трампом участников беспорядков 6 января.

Всего в связи со штурмом Капитолия были предъявлены обвинения более чем 1400 лицам, более 900 из них уже получили приговоры. Примерно две трети получили наказание в виде лишения свободы на срок от нескольких дней до максимального приговора – 22 лет.

Впоследствии в США начали откладывать вынесение приговоров за штурм Капитолия на фоне прихода Трампа к власти.