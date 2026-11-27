Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента Кароля Навроцкого за вето на законопроект об изменениях в налоговом законодательстве, который предусматривал повышение порога налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со 120 тысяч до 130 тысяч злотых, введение новой налоговой ставки и увеличение налога на прибыль для крупнейших компаний.

Об этом польский премьер написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Туск в своём посте сравнил Навроцкого с Гринчем, отметив, что тот "отбирает деньги у людей".

"Забрать у людей деньги перед праздниками могут только Гринч и Кароль Навроцкий", – написал он.

Свой пост премьер Польши сопроводил хэштегом "Вредное вето".

Навроцкий заявил, что не подпишет документ, предусматривающий введение ставки НДФЛ в размере 24%, изменение налоговых порогов и повышение корпоративного налога для крупнейших компаний с 19% до 22%.

Недавно президент Польши наложил вето на правительственный законопроект о внедрении европейского Закона о цифровых услугах (DSA).