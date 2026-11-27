Пресс-секретарь районного управления полиции "Варшава I", старший инспектор Якуб Пациняк, сообщил в пятницу, что "в публичном пространстве появилось много ложных утверждений и предположений" в связи с самосожжением украинца перед Президентским дворцом.

Заявление представителя полиции приводит RMF FM, сообщает "Европейская правда".

В частности, как отмечается, информация об украинском гражданстве 22-летнего мужчины была быстро использована частью пользователей сервисов X и Facebook для разжигания антиукраинских настроений.

Публикация и искусственное продвижение такого рода контента преследовали цель вызвать крайние эмоции и поляризовать общественное мнение.

Пользователи сети распространяли, в частности, сфабрикованные тексты, в том числе якобы прощальные письма пострадавшего, в которых, как утверждалось, содержались угрозы в адрес польских властей и граждан.

В комментариях в социальных сетях также начали распространяться конспирологические теории, намекающие на то, что это событие было террористическим актом, диверсией или политической провокацией.

"На данный момент мы не предоставляем информации о возможных мотивах погибшего. Мы знаем, что в интернете появляются различные ложные сообщения, которые распространяются намеренно или неосознанно. Как полиция, мы призываем получать информацию исключительно из надежных источников", – сказал Пациняк.

Он пояснил, что в среду, после завершения спасательных работ, полиция оцепила место происшествия, чтобы исключить доступ посторонних лиц. На месте был проведен осмотр. Туда направили следственно-розыскную группу, криминалиста и даже кинолога со служебной собакой. Это было сделано с целью сохранить все доказательства, чтобы мы могли восстановить ход событий и выяснить мотивы, которыми руководствовался молодой человек.

В четверг полиция передала материалы дела в Окружную прокуратуру в Варшаве, однако правоохранители не прекратили следственные действия.

"В связи с этим делом мы уже допросили нескольких человек, а также зафиксировали доказательные материалы. У нас также есть выводы относительно места, где проживал мужчина", – отметил Пациняк.

Напомним, в Варшаве вечером 25 ноября мужчина поджег себя на площади между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры.

По данным посольства Украины в Польше, самосожжение совершил 22-летний гражданин Украины. В настоящее время он находится в критическом состоянии.

СМИ также сообщили, что мужчина требовал, чтобы в Польше к украинцам относились так же, как и к полякам.