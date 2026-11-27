Как минимум восемь мигрантов были найдены мертвыми во время спасательной операции на лодке, на которой находилось около 100 человек, вблизи испанских Канарских островов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным спасательной службы, на борту было обнаружено от 8 до 10 тел, а 6 человек в тяжелом состоянии были доставлены вертолетом в больницу. Лодка, обнаруженная в 39 морских милях (72 км) к югу от острова Эль-Йерро, была отбуксирована в порт Ла-Эстака.

84 выживших сошли с другой лодки в порту Ла-Рестинга на острове, где расположен центр приема мигрантов и полевой госпиталь, через которые проходит большинство лодок с мигрантами, достигающих острова.

Ежегодно тысячи мигрантов пытаются пересечь Атлантический океан на переполненных лодках, стремясь добраться до испанской территории, несмотря на бурное море и сильные течения. Число прибывших обычно возрастает осенью, когда условия на море в целом более благоприятны.

Напомним, в среду стало известно, что за один день на испанский остров Эль-Йерро прибыли более 1900 мигрантов, что стало историческим рекордом.

Предыдущий рекорд был установлен 14 ноября, когда на острова Эль-Йерро, Гран-Канария и Тенерифе прибыло 1580 человек.

Отметим, что 8 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес согласился созвать экстренное заседание Межведомственной комиссии по вопросам иммиграции из-за резкого увеличения количества мигрантов, прибывающих на Канарские острова.