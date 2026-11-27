В рамках программы по совместной закупке боевых машин CV90, в которой участвуют пять европейских стран, Литва приобретёт 100 таких транспортных средств.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Литвы, сообщает "Европейская правда".

Стоимость сделки составляет около 1,3 млрд евро. В стоимость входит также логистический пакет, включающий запасные части, обучение и техническое обслуживание.

"Литва приобрела боевые машины пехоты последнего поколения, проверенные в боевых условиях в Украине… Мы продолжаем последовательно укреплять потенциал вооружённых сил, а единое использование военной техники обеспечивает совместимость с союзниками", – заявил после подписания договора в Стокгольме министр обороны Литвы Робертас Каунас.

CV90 (англ. Combat Vehicle 90) – разработанная в Швеции гусеничная боевая машина пехоты, отличающаяся большой огневой мощью, мобильностью и высоким уровнем защиты экипажа. Машины CV90 используются в различных странах НАТО и Европы, а их надёжность подтверждена в реальных боевых операциях, например, в Украине.

Со шведской компанией BAE Systems Hägglunds достигнута договоренность о промышленном сотрудничестве.

"В ходе переговоров мы добились того, чтобы в Литве производились компоненты техники, собирались машины CV90 и создавались мощности для их обслуживания и технического обслуживания, а бизнес нашей страны был включен в цепочки поставок. Это означает многомиллионные инвестиции в экономику Литвы и новые рабочие места", – отметил Каунас.

Предназначенная для Литвы CV9035 MkIV Nordic Edition – это боевая машина пехоты последнего поколения, проверенная в боевых условиях. Она отличается более высокой скоростью движения, маневренностью и лучшими ходовыми качествами, которые обеспечивает трансмиссия нового поколения 4040MX с крестовым приводом.

Наряду с Литвой соглашение подписали Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Стоит отметить, что Литва активно выступала за то, чтобы страны Северной Европы и Балтии искали совместные инициативы для укрепления трансатлантического сотрудничества.