Бывший мэр города Канны Давид Лиснар поднялся на третье место в рейтингах кандидатов в президенты Франции, обогнав правоцентриста Эдуара Филиппа.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на опрос OpinionWay, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, Эдуар Филипп, которому приписывают 8% голосов избирателей, отстает от Давида Лиснара (12%), занимающего третье место после ультраправой Марин Ле Пен (33%) и крайне левого Жан-Люка Меланшона (16%).

В предыдущем опросе две недели назад Эдуар Филипп все еще на три пункта опережал Давида Лиснара.

Марин Ле Пен, согласно опросам, прибавила два пункта, достигнув 33%, по-прежнему значительно опережая Жан-Люка Меланшона, который остался на уровне 16%. Политик от центристов Габриэль Атталь и Брюно Ретайло от правых сил имеют шанс получить лишь 4% голосов, если будут баллотироваться на выборах.

Напомним, французский дзюдоист Тедди Ринер, баллотирующийся на пост президента Франции, заявил, что война в Украине не является конфликтом его страны.

А подробнее о Давиде Лиснаре читайте в статье: Из Канн в президенты: как во Франции появился новый игрок среди правых и есть ли у него шансы на успех