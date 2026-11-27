Итальянские законодатели обсуждают реформы, которые превратят охотников в управляющих дикой природой и расширят перечень животных, на которых они смогут охотиться, что вызывает беспокойство экологов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Законопроект, который поддерживает консервативная коалиция премьер-министра Джорджи Мелони, станет крупнейшей реформой законодательства об охоте с 1992 года.

Он появился на фоне лоббистской деятельности охотничьих и сельскохозяйственных объединений в преддверии всеобщих выборов, которые должны состояться в следующем году.

Проект позволит местным органам власти открыть для охоты большее количество территорий, продлить охотничьи сезоны и добавить в перечень объектов охоты виды, ранее находившиеся под охраной, в частности диких гусей и голубей. Законопроект также предусматривает меры по регулированию численности волков.

"Это незаменимый закон. Популяции диких животных изменились, и их влияние создает проблемы для многих людей", – заявил депутат от фракции "Лига" Франческо Бруццоне.

Популяции диких животных изменились, и их влияние создает проблемы для многих людей

Сельскохозяйственные объединения, составляющие ключевую часть сторонников Мелони, заявляют, что охоту нужно расширить, чтобы ограничить ущерб, наносимый урожаю из-за роста численности диких животных, в частности диких кабанов.

По данным национального агентства по охране окружающей среды ISPRA, в 2021 году в Италии насчитывалось около 1,5 миллиона диких кабанов. Согласно данным агентства, ущерб, нанесенный сельскому хозяйству кабанами, в период с 2015 по 2021 год в среднем составлял более 17 миллионов евро в год.

Lipu, главная итальянская организация по охране птиц, ⁠управляет центром спасения диких животных в Риме недалеко от парка Вилла Боргезе. Некоторые из птиц, которым там оказывают помощь, получили тяжёлые огнестрельные ранения и больше никогда не смогут летать.

"Дикая природа Италии и так находится под давлением климатического кризиса и кризиса биоразнообразия. Разрешение на охоту фактически приведёт к ежедневной бойне", – заявил президент Lipu Алессандро Полинори.

Организация заявляет, что зафиксировала случаи ранений сапсанов, канюков и пустельников, а также оказывала помощь орлам, чегликам и ястребам-перепелятникам.

Полинори отметил, что Европейский Союз может наложить санкции на Италию, если законопроект будет нарушать правила охраны окружающей среды, а также добавил, что аргументы в пользу отстрела животных для защиты посевов должны основываться на научных доказательствах.

Некоторые организации по защите прав животных выступают за применение методов контроля рождаемости диких кабанов.

"Убийство животных никогда не является лучшим решением", – сказал Полинори.

Напомним, в прошлом году 8 мая Европейский парламент поддержал понижение статуса охраны волков с "строго охраняемого" до "охраняемого", что упрощает отстрел там, где популяция волков стала проблемой.

Европейская комиссия ещё в 2023 году объявила о намерении изменить статус волков с "строго охраняемого" на "охраняемый", что в будущем сделало бы возможной охоту на этих животных.

Это была личная инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году. Её также поддержали охотничьи и фермерские ассоциации ЕС, ссылаясь на необходимость защитить скот.