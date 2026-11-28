27 ноября немецкий парламент проголосовал за введение налога на сахар в напитках и на крепкий алкоголь.

Об этом сообщает Tagesschau, как передает "Европейская правда".

С 2028 года в Германии вводится налог на сахар. Он будет применяться к напиткам, содержащим не менее пяти граммов сахара на 100 миллилитров. Сюда входят такие товары, как безалкогольные напитки, холодный чай, энергетические напитки и подслащенные фруктовые соки.

Напитки с нулевым содержанием сахара, содержащие подсластители, освобождены от налогообложения. Налог на сахар также не взимается с соков без добавления сахара, безалкогольного пива или алкогольных напитков.

Новый сбор имеет три уровня: при содержании сахара от 5 до 7 граммов на 100 миллилитров сбор составит 25 евроцентов за литр; при содержании сахара от 7 до 9 граммов – 30 центов; а при содержании сахара свыше 9 граммов – 35 центов. Насколько подорожают напитки, будет также зависеть от того, будут ли производители корректировать свои рецептуры. Исключения будут сделаны для небольших независимых производителей.

Кроме того, по решению немецкого парламента, налог на крепкий алкоголь увеличивается на 20 процентов, начиная с 2027 года.

Ранее канцелярия федерального канцлера Германии заблокировала представленный министром финансов Ларсом Клингбайлем законопроект о введении налога на сладкие напитки. Однако впоследствии СМИ сообщили, что коалиция все-таки смогла договориться об этом налоге.

Идея "налога на сахар" обсуждалась в Германии уже давно, однако до сих пор так и не была реализована.