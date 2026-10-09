ЗМІ: коаліція в Німеччині домовилась про "податок на цукор"

Урядова коаліція у Німеччині домовилася про компроміс щодо запланованого "податку на цукор": зокрема, невеликих виробників напоїв звільнять від сплати податку, крім того, його запровадять пізніше, ніж планувалося..

Про це стало відомо виданню Bild, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, податок поширюватиметься лише на компанії, які розливають понад 70 тисяч літрів напоїв на рік. Ще один поріг – один мільйон літрів на рік – за даними видання, мають додатково розглянути на рівні ЄС.

Тепер податок планують запровадити з 1 липня 2027 року. Спочатку його хотіли ввести вже з 1 січня.

Таким чином, невеликі підприємства звільнять від сплати податку. Натомість великі виробники напоїв, зокрема Coca-Cola та Pepsi, за інформацією видання, і надалі підпадатимуть під його дію.

Сторони також нібито домовилися про конкретні параметри податку. Залишаться два рівні оподаткування. Представники Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу в уряді наполягали на цьому.

За даними видання, Міністерство фінансів Німеччини на чолі з Ларсом Клінгбайлем із Соціал-демократичної партії раніше пропонувало запровадити третій рівень оподаткування. Також планували знизити граничні показники вмісту цукру та збільшити відповідні суми податку. Тепер ці пропозиції не реалізовуватимуть.

Нещодавно повідомлялось, що канцелярія федерального канцлера Німеччини заблокувала поданий міністром фінансів Ларсом Клінгбайлем законопроєкт про введення податку на солодкі напої.

Ідея "податку на цукор" обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі так і не була втілена.

Аналогічний крок підготувала Італія – податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік.