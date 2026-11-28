Премьер-министр Италии Джорджия Мелони была в ярости, когда разговаривала по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским об украинской атаке на российские корабли в Ливии.

Об этом сообщает Corriere della Sera, передает "Европейская правда".

Джорджия Мелони, по информации издания, была разгневана, ожидая телефонного разговора с Зеленским из-за того, что Украина не сообщила союзникам о своей атаке на корабли РФ вблизи Ливии. А когда её соединили с украинским президентом, Мелони якобы сказала ему: "Мне это уже действительно надоело".

Как отмечает издание, украинские дроны, поразив российские суда в восточной Ливии, в результате "затронули и Италию" и её интересы в Средиземном море. Это подвергает её риску миграционных атак и ответных мер в отношении компаний, работающих в этой зоне.

Кроме того, это имело последствия для правительства в Риме, которое стало мишенью для оппозиции и вынуждено терпеть политическое вмешательство Москвы, пытающейся повлиять на предстоящие выборы.

Напомним, 23 ноября Зеленский подтвердил, что у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту, а также поразили сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина всегда координирует свои атаки на российские корабли со странами, в пределах вод которых или вблизи инфраструктуры которых действуют украинские силы, на что в Италии ответили отрицательно.

А в пятницу, 27 ноября, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джорджией Мелони и отметил, что операция в Ливии проходила без координации с европейскими партнерами.