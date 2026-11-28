Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило в субботу, 28 ноября, о продлении действия буферной зоны вдоль границы с Беларусью ещё на 90 дней.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, продление вступит в силу с понедельника, 30 ноября, и будет действовать в течение декабря, января и февраля. Это станет 10-м продлением запрета на пребывание в приграничной зоне, прилегающей к польской государственной границе с Беларусью.

По словам авторов документа, обоснованием продления запрета "является тот факт, что на польско-белорусском участке государственной границы по-прежнему существуют реальные угрозы, связанные с миграционным давлением".

Также они отметили, что с начала года по 8 ноября на польско-белорусском участке государственной границы было зафиксировано 482 попытки незаконного пересечения государственной границы.

В этом контексте также напомним, что 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что граница с Россией останется закрытой, пока не изменится ситуация с безопасностью.