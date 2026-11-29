Участники акции двумя колоннами направлялись к площади Свободы от первого корпуса Тбилисского государственного университета и станции метро "Авлабари". К демонстрации на площади Орбелиани присоединилась недавно созданная Социал-демократическая партия и её сторонники.

Спустя два года после заявления грузинских властей о приостановке переговоров по евроинтеграции и беспрецедентно жестокого разгона протестов в Тбилиси в субботу состоялась масштабная антиправительственная демонстрация.

Акция стала частью двухлетнего непрерывного протеста, в рамках которого в Тбилиси перед парламентом и возле административных зданий в других городах проходили марши и другие мероприятия.

"Сегодня, как никогда, очевидно: Грузия без Иванишвили означает возвращение европейского будущего, благосостояния, безопасности и справедливости. Уже два года грузинский народ, борющийся за свободу, отвечает на систематические пытки людей, унизительное обращение с ними и их захват в заложники со стороны режима непрерывной, решительной борьбой и солидарностью друг с другом", – говорится в совместном заявлении оппозиционных партий, присоединившихся к организации акции.

После переломного заявления грузинских властей 28 ноября 2024 года, по оценкам правозащитных организаций Грузии, права человека и демократия в стране претерпели резкий и стремительный регресс. На фоне осложнения отношений с Европейским союзом и разрыва стратегического партнерства с Соединёнными Штатами процесс сближения с Россией стал более заметным.

Напомним, что в опубликованном 4 ноября ежегодном отчете Еврокомиссии о расширении ЕС констатируется, что процесс евроинтеграции Грузии де-факто остановлен, а страна сохраняет статус кандидата лишь формально.

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

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