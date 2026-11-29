В правительственных кругах Берлина обеспокоены потенциальным распространением войны в Украине на морские торговые пути, особенно после того, как украинские военные поразили российский военный корабль в ливийском Бенгази и атаковали сухогруз на Балтике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Как говорится в публикации, в федеральном правительстве уже давно опасаются сценария, при котором Украина может все активнее переносить войну против России, в частности, в Балтийское море.

"Расширение зоны боевых действий на Балтийское море несет в себе непредсказуемый риск эскалации войны", – заявили в немецких кругах безопасности. По информации издания, в связи с этим правительство Германии в течение последних недель на различных уровнях призывало украинскую сторону к сдержанности.

Эту тему с беспокойством отслеживают и внешнеполитические деятели правительственной коалиции, в частности с учетом последних опросов, согласно которым поддержка немецкой помощи Киеву среди немецкого населения снижается.

"Мы поддерживаем Украину, которая защищается от российской агрессивной войны, но при проведении военных операций в Балтийском регионе одновременно требуется особая осторожность: необходимо обеспечить безопасность прибрежных государств и свободное судоходство", – заявил изданию пресс-секретарь по вопросам внешней политики фракции СДПГ в Бундестаге Адис Ахметович.

"Мы должны предотвратить географическое расширение войны и усилить дипломатические усилия, направленные на её прекращение", – добавил он.

В свою очередь, представитель по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Гардт в беседе с изданием отстаивал "право Украины принимать меры против российских военных кораблей или судов с оружием". Он "не верит, что целью Киева является всестороннее расширение конфликта, это также не соответствовало бы интересам Европы".

Между тем Томас Рёвекамп, председатель комитета по вопросам обороны, выступает за то, чтобы не налагать на Украину никаких ограничений в борьбе против России. "Россия начала войну и несет ответственность за её расширение – а не Украина", – заявил политик из ХДС в интервью изданию. По его мнению, украинцы должны "иметь возможность наносить удары также по российской военной инфраструктуре и судам снабжения, если они используются для ведения российской агрессивной войны".

Представитель ХДС видит ситуацию иначе, чем федеральное правительство. "Тот, кто сейчас публично призывает Киев к сдержанности, посылает неверный сигнал и рискует предоставить агрессору убежище для его военной логистики", – отметил Рёвекамп. При этом, по его словам, должны соблюдаться нормы международного права и обеспечиваться безопасность гражданского судоходства.

В Берлине опасаются, что Россия отреагирует на атаки в Балтийском море значительно жестче и, в худшем случае, даже обвинит НАТО в том, что Альянс помогал украинцам в проведении атаки.

Конкретно это предупреждение прозвучало впервые в прошлый понедельник. Министр обороны Украины Евгений Хмара посетил Министерство обороны Германии. За закрытыми дверями его хозяин Борис Писториус объяснил ему, что расширение украинских атак на российские цели в Балтийском море не только несет значительный риск эскалации, но и может подорвать поддержку масштабной немецкой военной помощи Киеву.

В заявлении для прессы после встречи Писториус ограничился общими формулировками о том, что Украина имеет право атаковать объекты военного назначения в России. В то же время, однако, Киев несёт "особую ответственность" за то, чтобы война "не распространилась на Балтийское море". Аналогично высказались в тот же день канцлер Фридрих Мерц и его министр иностранных дел Йоханн Вадефуль.

По мнению федерального правительства, Балтийский регион для России значительно важнее, чем, например, Средиземное море. Если бы Украина потопила там российские корабли, Россия могла бы расценить это как атаку на экономически и военно важную артерию и жестко ответить, возможно, даже против кораблей НАТО.

СМИ сообщали, что лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину, чтобы предотвратить конфликт на Балтике