Вскоре после начала военных действий США против Ирана в феврале этого года глава компании SpaceX Илон Маск узнал о том, что Иран использовал его спутниковый сервис Starlink для ведения военной кампании против американских войск.

Об этом изданию The Washington Post стало известно из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Согласно публикации, Маск пришел в ярость, узнав в марте о двух случаях несанкционированного использования его спутникового интернет-сервиса. Как выяснила его команда, Иран использовал Starlink для ведения военной кампании против американских войск, сообщили два человека, знакомые с внутренними обсуждениями в компании.

Миллиардер также узнал, что американские военные запускали дроны-камикадзе, используя военную версию Starlink под названием Starshield, но при этом пользовались более дешевым тарифным планом, который, как предполагалось, должен был быть предназначен только для наземных операций, отметил один из этих источников на условиях анонимности.

Оба источника высказались на условиях анонимности, опасаясь репрессий со стороны Маска.

Использование Ираном Starlink для поддержки своих военных операций, о чем ранее не сообщалось, подтвердили изданию The Washington Post четыре человека, осведомленные об этих операциях, которые, как и другие опрошенные, высказались на условиях анонимности из-за опасений репрессий со стороны Маска или своих организаций.

О гневе Маска по поводу такого злоупотребления и его разочаровании тем, что американские военные используют наземную версию Starshield для операций с беспилотниками, ранее также не сообщалось.

Новость об Иране ещё больше разозлила Маска, поскольку до этого он принял меры, чтобы не допустить использования Starlink россиянами для ведения войны, сообщили два человека, знакомые с внутренними обсуждениями в компании.

В секретном отчете о ходе войны, представленном этим летом министру обороны Питу Хегсету, кратко описывалось, как Иран использует эту технологию, в частности, для управления войсками и контроля за операциями односторонних ударных дронов.

По словам источника, Starlink стал для Тегерана альтернативным средством связи, поскольку американские войска сосредоточились на выводе из строя "традиционных систем связи".

В течение прошлого года Маск принял ряд мер по ограничению несанкционированного использования устройств Starlink, которые обеспечивают мобильную интернет-связь через группировку из тысяч низкоорбитальных спутников.

Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил, что может отдать приказ о нанесении ударов по Ирану после Нового года, если страны не придут к соглашению.