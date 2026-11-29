На референдуме 29 ноября 54,9 % швейцарцев, по предварительным данным, проголосовали за ослабление экспортных ограничений на оружие швейцарского производства.

Об этом сообщает SRF со ссылкой на промежуточные результаты референдума, передает "Европейская правда".

Против ослабления правил экспорта оружия предварительно высказались 45,1% граждан.

Поправка к Закону о военных материалах, вынесенная на референдум, позволит экспортировать швейцарское вооружение в 36 государств-партнеров, среди которых США, Израиль и многие страны ЕС, даже в случае, если они вовлечены в вооруженный конфликт. Она также отменит обязательное получение согласия Швейцарии перед реэкспортом оружия в третью страну.

При этом швейцарское правительство оставляет за собой право иметь последнее слово в вопросах экспорта по соображениям внешней политики, политики нейтралитета или безопасности. Исключением является Украина, которой запрещено поставлять военное снаряжение как напрямую, так и опосредованно.

По мнению сторонников ослабления ограничений, цель реформы заключается в том, чтобы сохранить конкурентоспособную оборонную промышленность, гарантировать поставки для армии и не ставить Швейцарию в неравные условия по сравнению с иностранными конкурентами.

Левая часть политического спектра и пацифистские организации, в свою очередь, осуждают ослабление экспортных требований из-за риска того, что швейцарское оружие будет использоваться в конфликтах, а также из-за нарушения принципа нейтралитета.

Федеральный совет Швейцарии ранее поддержал смягчение правил экспорта, предложенное парламентом. Однако коалиция левых партий оспорила их, инициировав референдум.

Согласно действующим правилам, которые были ужесточены в конце 2021 года, поставки оружия в страны, участвующие в конфликтах, строго запрещены. Это вынудило Швейцарию заблокировать поставки оружия швейцарского производства в Украину, что вызвало возмущение европейских союзников. В 2023 году страна запретила государственному производителю оружия Ruag AG продать почти 100 танков Германии, которая планировала их модернизировать для поставки в Киев.

Подробнее об этом читайте в статье Нейтралитет больше не проблема: почему Швейцария пошла на упрощение экспорта оружия