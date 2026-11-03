Верховный суд США заблокировал попытку администрации оспорить 20 тысяч бюллетеней в Калифорнии

Верховный суд США в понедельник отклонил запрос администрации Дональда Трампа об отсеве 20 000 избирательных бюллетеней на промежуточных выборах в Конгресс в Калифорнии, которые, по утверждению администрации, будут поданы не гражданами США.

Об этом сообщает CBS News, пишет "Европейская правда".

В своём решении Верховный суд заявил, что отклоняет запрос Министерства юстиции о судебном запрете, обязывающем должностных лиц избирательных комиссий Калифорнии отделить избирательные бюллетени от 20 000 предполагаемых неграждан. Суд не предоставил объяснений относительно своего решения, что является обычным явлением в делах, рассматриваемых в экстренном порядке.

"Суд отклонил ходатайство Трампа о признании чрезвычайной ситуации, даже не попросив другую сторону ответить. Демократия победила", – прокомментировал это решение губернатор Калифорнии Хэвин Ньюсом.

"Это последнее решение должно положить конец попыткам администрации сорвать выборы в Калифорнии с помощью экстренных судебных приказов", – заявил генеральный прокурор Калифорнии, демократ Роб Бонта.

Штат Калифорния и администрация Трампа на протяжении последних нескольких недель находятся в юридическом противостоянии после заявления Министерства юстиции о том, что в списки избирателей штата якобы было внесено 20 000 неграждан.

В середине октября Министерство юстиции предоставило членам избирательных комиссий Лос-Анджелеса и Сакраменто USB-накопитель с именами. Чиновникам пригрозили судебными исками, если бюллетени этих лиц не будут изъяты до тех пор, пока они не смогут подтвердить свое гражданство. Члены избирательных комиссий отказались выполнять эти требования, что привело к серии судебных баталий.

Ранее федеральный судья в США обязал Министерство юстиции прекратить угрожать государственным и местным избирательным должностным лицам уголовным преследованием на фоне тактики давления, которую администрация Дональда Трампа использовала в течение последних недель перед промежуточными выборами в Конгресс.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся во вторник, 3 ноября. На них будут переизбраны треть Сената и весь состав Палаты представителей.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды" Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США или смотрите видео.