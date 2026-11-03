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СМИ: США нанесли ограниченные удары по иранскому острову

Новости — Вторник, 3 ноября 2026, 08:46 — Уляна Кричковская-Богданова

В понедельник, 2 ноября, американские военные нанесли ограниченные удары по иранскому острову Кешм.

Об этом CNN сообщили трое американских чиновников, передает "Европейская правда".

Трое американских чиновников охарактеризовали эту операцию как оборонительную по своему характеру и направленную на защиту американских объектов в регионе.

Один из собеседников отметил, что атака США стала ответом на обстрел иранской стороной американского самолета.

"Это была оборонительная мера в ответ на применение иранцами ракет "земля-воздух" против американских объектов", – сказал другой американский чиновник.

Еще один осведомленный источник отметил, что администрация намеренно держала нападение в секрете, чтобы не придавать этому "оборонительному шагу" чрезмерного значения.

Он добавил, что удары были направлены на защиту американских объектов.

Отметим, 30 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном скоро закончится, но не уточнил, как именно это произойдет.

СМИ писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

По данным The New York Times, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы возобновления ударов по Ирану после выборов в США.

Сообщалось, что американские войска на Ближнем Востоке готовы начать новые, потенциально масштабные военные операции против Ирана "в течение 96 часов после получения" приказа от президента Дональда Трампа.

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