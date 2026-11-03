9 ноября Еврогруппа рассмотрит кандидатуры на пост преемника главы ЕЦБ Лагард

Еврогруппа, объединяющая министров финансов стран ЕС, использующих евро, в ближайшее время проведет заседание, где рассмотрит кандидатуры на пост возможного главы Европейского центрального банка, который сменит Кристин Лагард.

Об этом сообщил пресс-секретарь Еврогруппы, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, после того как 29 октября Лагард направила письмо президенту Европейского совета Антониу Коште, в котором сообщила о намерении уйти в отставку с должности до 7 февраля 2027 года, Совет ЕС начал процедуру назначения преемника президента ЕЦБ.

Членов Исполнительного совета ЕЦБ назначает Европейский совет, который принимает решение на основании рекомендации Совета относительно кандидата, а эта рекомендация утверждается государствами-членами еврозоны, имеющими право голоса в Совете.

Поэтому председатель Еврогруппы Кириакос Пьеракакис призвал государства-члены направить свои кандидатуры до пятницы, 6 ноября.

А Еврогруппа, в свою очередь, рассмотрит представленные кандидатуры на заседании 9 ноября.

Стоит отметить, что в августе СМИ писали, что Всемирный экономический форум пытался убедить Лагард занять пост его следующего председателя, и она, похоже, готова это сделать.

А в конце сентября она отвергла возможность своего участия в выборах президента Франции, заявив, что это "не лучшая идея".