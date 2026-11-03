Румыния и Польша активировали ПВО на фоне российской атаки на Украину

На фоне массированной российской атаки на Украину в ночь на 3 ноября Польша задействовала необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны, а в Румынии подняла в небо авиацию союзников по НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили пресс-служба Министерства обороны Румынии и Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальных сетях.

В ночь на 3 ноября система радиолокационного наблюдения румынского Министерства обороны зафиксировала две воздушные цели вблизи границы с Румынией, на участке между украинскими городами Измаил и Килия.

Воздушные Силы Украины подтвердили присутствие нескольких беспилотных летательных аппаратов в этом регионе, в частности вблизи населенного пункта Вилково в Одесской области.

В связи с этим два самолета F-18 ВВС Испании, находящиеся на боевом дежурстве в составе Воздушной полиции Румынии, взлетели с 57-й авиабазы.

Жителям северной части уезда Тулча было разослано уведомление RO-Alert. О вторжении в румынское воздушное пространство не сообщалось, а тревога была отменена в 00:21.

Между тем Польша во время российской атаки на Украину задействовала силы и средства противовоздушной обороны. В Оперативном командовании ВС подчеркнули, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно приграничных с Украиной районов. Нарушений воздушного пространства не фиксировалось.

Напомним, 23 октября жители Люблинского и Подкарпатского воеводств Польши получили предупреждение об опасности в связи с российским нападением на западные области Украины.

Также сообщалось, что вблизи польского Люблина несколько дней велись поиски объекта, который мог нарушить воздушное пространство Польши.

А ранее Румыния сбила два реактивных дрона над Чёрным морем. Обе цели были идентифицированы как ударные дроны семейства "Герань" с реактивным двигателем.