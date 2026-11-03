Мерц анонсував візит Зеленського у Берлін 3 листопада

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде у вівторок, 3 листопада у Берлін.

Про це він сказав у своїй промові у Берлінській торгово-промисловій палаті, передає n-tv, пише "Європейська правда".

З міркувань безпеки про візит раніше не повідомлялося, але під час виголошення промови у вівторок, 3 листопада, Мерц анонсував візит українського президента в Берлін цього дня.

"Він знову буде зі мною ближче до обіду", – сказав німецький канцлер.

Варто зауважити, що цей візит відбудеться на тлі того, як спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив раніше, що цього тижня пройде зустріч американської команди з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО у Брюсселі, де зокрема обговорять гарантії безпеки для України. У НАТО підтвердили майбутню зустріч.

Також він оголосив, що тристоронні переговори про завершення російсько-української війни відбудуться наступного тижня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Український президент раніше заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.