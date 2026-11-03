Мерц объявил о визите Зеленского в Берлин 3 ноября

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет во вторник, 3 ноября, в Берлин.

Об этом он сказал в своей речи в Берлинской торгово-промышленной палате, передает n-tv, пишет "Европейская правда".

Из соображений безопасности о визите ранее не сообщалось, но во время выступления во вторник, 3 ноября, Мерц анонсировал визит украинского президента в Берлин в этот день.

"Он снова будет со мной ближе к обеду", – сказал немецкий канцлер.

Стоит отметить, что этот визит состоится на фоне того, как специальный представитель президента США Стив Виткофф объявил ранее, что на этой неделе состоится встреча американской делегации с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО в Брюсселе, где, в частности, обсудят гарантии безопасности для Украины. В НАТО подтвердили предстоящую встречу.

Также он объявил, что трехсторонние переговоры о завершении российско-украинской войны состоятся на следующей неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Украинский президент ранее заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьёзно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.