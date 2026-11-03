ЗМІ: США, Китай та Росія готують можливу тристоронню зустріч лідерів за два тижні

Американські, китайські та російські посадовці обговорюють підготовку до можливої тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя РФ Владіміра Путіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

Про це стало відомо виданню Financial Times, передає "Європейська правда".

Джерела, обізнані з ситуацією у Вашингтоні, Пекіні та Москві, повідомили, що посадовці трьох країн вже два тижні ведуть серйозні переговори щодо організації першої тристоронньої зустрічі глав держав на саміті АТЕС, який відбудеться 18-19 листопада у Китаї.

"Триває робота над організацією такої зустрічі", – повідомив FT речник Кремля Дмитрій Пєсков.

На запитання про перспективи проведення тристороннього саміту Міністерство закордонних справ Китаю відповіло, що Пекін "перебуває в контакті з відповідними сторонами щодо зустрічі глав держав Китаю та Росії", але не згадало про тристоронню зустріч із Трампом.

Досі залишається незрозумілим, чи три сторони проведуть спільні переговори, чи Пекін, навпаки, проведе окремі двосторонні зустрічі з американським президентом та очільником Кремля.

Особи, обізнані з ситуацією, застерегли, що Китай, який мав би скликати таку зустріч як господар Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, ще не вирішив, чи проводити її.

Одне джерело, ознайомлене з переговорами, повідомило, що Вашингтон і Москва тиснуть на Пекін, щоб той погодився на саміт.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю заявив, що Сі Цзіньпін виглядав спантеличеним, коли той запитав його про можливий тристоронній саміт. Він додав, що Сі запитав про походження чуток.

Одним із викликів проведення тристоронньої зустрічі є визначення прийнятного порядку денного для лідерів. За словами Штайнмаєра, Сі заявив, що немає планів щодо зустрічі трьох лідерів для обговорення війни в Україні. Китайський лідер додав, що європейці повинні бути за столом переговорів, оскільки війна є європейським конфліктом.

Особа, знайома з позицією Росії, сказала, що Москва не очікує суттєвих переговорів щодо України під час запланованого саміту.

Про можливість тристоронньої зустрічі між США, Росією та Китаєм повідомило видання The Wall Street Journal 19 жовтня. Йшлося про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що про таку зустріч були розмови, але поки вона не є підтвердженою.

А президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий зустрітися з російським правителем Владіміром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.