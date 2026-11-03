СМИ: США, Китай и Россия готовят возможную трехстороннюю встречу лидеров через две недели

Американские, китайские и российские чиновники обсуждают подготовку к возможной трехсторонней встрече президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и правителя РФ Владимира Путина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Об этом стало известно изданию Financial Times, передает "Европейская правда".

Источники, осведомленные о ситуации в Вашингтоне, Пекине и Москве, сообщили, что официальные лица трех стран уже две недели ведут серьёзные переговоры об организации первой трёхсторонней встречи глав государств на саммите АТЭС, который состоится 18–19 ноября в Китае.

"Продолжается работа над организацией такой встречи", – сообщил FT пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о перспективах проведения трехстороннего саммита Министерство иностранных дел Китая ответило, что Пекин "находится в контакте с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России", но не упомянуло о трехсторонней встрече с Трампом.

Пока остается неясным, проведут ли три стороны совместные переговоры или Пекин, напротив, проведет отдельные двусторонние встречи с американским президентом и главой Кремля.

Лица, знакомые с ситуацией, предупредили, что Китай, который должен был бы созвать такую встречу в качестве хозяина Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, еще не решил, проводить ли ее.

Один из источников, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Вашингтон и Москва оказывают давление на Пекин, чтобы тот согласился на саммит.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье заявил, что Си Цзиньпин выглядел озадаченным, когда тот спросил его о возможном трехстороннем саммите. Он добавил, что Си поинтересовался источником слухов.

Одной из сложностей проведения трехсторонней встречи является определение приемлемой повестки дня для лидеров. По словам Штайнмайера, Си заявил, что нет планов по встрече трех лидеров для обсуждения войны в Украине. Китайский лидер добавил, что европейцы должны быть за столом переговоров, поскольку война является европейским конфликтом.

Лицо, знакомое с позицией России, сообщило, что Москва не ожидает существенных переговоров по Украине в ходе запланированного саммита.

О возможности трехсторонней встречи между США, Россией и Китаем сообщило издание The Wall Street Journal 19 октября. Речь шла о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о такой встрече велись разговоры, но пока она не подтверждена.

А президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с российским правителем Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.