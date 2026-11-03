ЗМІ: США та Іран розглядають пропозиції посередників, щоб запобігти відновленню бойових дій

США та Іран аналізують останні пропозиції посередників щодо того, як подолати розбіжності та запобігти черговому раунду війни.

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаного дипломата, пише "Європейська правда".

За словами обізнаного дипломата, посередники з Катару в понеділок, 2 листопада, вилетіли до Тегерана для проведення чергових переговорів з іранськими посадовцями й повернулися пізно ввечері того ж дня.

Він стверджує, що переговори в іранській столиці пройшли позитивно.

Зараз, за словами співрозмовника, США та Іран аналізують останні пропозиції посередників щодо того, як подолати розбіжності та запобігти черговому раунду війни.

За даними іранських ЗМІ, Мохаммад Багер Галібаф, голова парламенту Ірану та головний перемовник з США, заявив, що його країна "надала американській стороні рішучу та раціональну відповідь".

"Тепер м’яч на боці Америки, і саме вона має запобігти війні", – додав він.

Водночас за даними американських ЗМІ, вночі США завдали обмежених ударів по цілях на іранському острові Кешм.

Зазначимо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном незабаром закінчиться, але не уточнив, як саме це відбудеться.

ЗМІ писали, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.