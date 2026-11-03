СМИ: США и Иран изучают предложения посредников, чтобы предотвратить возобновление боевых действий

США и Иран анализируют последние предложения посредников о том, как преодолеть разногласия и предотвратить очередной раунд войны.

Об этом стало известно Bloomberg от осведомленного дипломата, пишет "Европейская правда".

По словам осведомленного дипломата, посредники из Катара в понедельник, 2 ноября, вылетели в Тегеран для проведения очередных переговоров с иранскими чиновниками и вернулись поздно вечером того же дня.

Он утверждает, что переговоры в иранской столице прошли позитивно.

Сейчас, по словам собеседника, США и Иран анализируют последние предложения посредников о том, как преодолеть разногласия и предотвратить очередной раунд войны.

По данным иранских СМИ, Мохаммад Багер Галибаф, председатель парламента Ирана и главный переговорщик с США, заявил, что его страна "дала американской стороне решительный и рациональный ответ".

"Теперь мяч на стороне Америки, и именно она должна предотвратить войну", – добавил он.

В то же время, по данным американских СМИ, ночью США нанесли ограниченные удары по целям на иранском острове Кешм.

Отметим, 30 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном скоро закончится, но не уточнил, как именно это произойдет.

СМИ писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.