Бернем заперечив, що пропонував повернути вільне пересування між Британією та ЄС

Прем’єр-міністр Енді Бернем заперечив, що пропонував повернути вільне пересування з Європейським Союзом.

Про це він сказав у вівторок, 3 листопада, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бернем заявив, що вважає, що Британії потрібно провести "чесну дискусію" з громадянами про те, як змінилася ситуація з імміграцією після голосування за Brexit.

Водночас він заперечив, що пропонував повернути вільне пересування з Європейським Союзом.

"Я не пропонував повернути вільне пересування (...) Я вважаю, що громадська думка на національному рівні змінилася. Але я хочу чітко висловитися з цього питання. Я не буду випереджати громадську думку. Громадськість має бути головним чинником у тому, що стосується будь-яких подій навколо Brexit", – сказав прем’єр Британії.

Принцип свободи пересування Євросоюзом є одним із основних прав ЄС, що дозволяє всім громадянам держав-членів ЄС, а також кількох інших країн, подорожувати, проживати, працювати та навчатися в будь-якій іншій країні-учасниці без необхідності отримання дозволу на роботу та без дискримінації за національною приналежністю.

Членство Великої Британії в ЄС призвело до переїзду до країни великої кількості громадян ЄС. Після Brexit було запроваджено нову систему видачі віз мігрантам, але чиста міграція спочатку різко зросла, а потім в останні місяці почала знижуватися.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Бернем закликав до "чесної дискусії" щодо можливого відновлення свободи пересування громадян між Сполученим Королівством та Європейським Союзом, яка діяла до Brexit.

Після цієї заяви речник британського прем’єр-міністра зазначив, що уряд Великої Британії наразі не розглядає відновлення свободи пересування з Європейським Союзом та повернення країни в ЄС.

А міністр Великої Британії з питань бізнесу Джонатан Рейнольдс зазначив, що поки не було жодних припущень щодо того, якими можуть бути майбутні відносини Великої Британії з Євросоюзом, зокрема і у сфері свободи пересування. Втім, це питання планують обговорити ще до щорічного саміту між ЄС і Великою Британією 20 листопада у Брюсселі.

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