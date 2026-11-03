Бернем опроверг, что предлагал восстановить свободное передвижение между Британией и ЕС

Премьер-министр Энди Бернем опроверг, что предлагал восстановить свободное передвижение с Европейским Союзом.

Об этом он заявил во вторник, 3 ноября, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бернем заявил, что считает необходимым провести в Великобритании "честную дискуссию" с гражданами о том, как изменилась ситуация с иммиграцией после голосования за Brexit.

В то же время он опроверг, что предлагал восстановить свободное передвижение с Европейским союзом.

"Я не предлагал восстановить свободное передвижение (...) Я считаю, что общественное мнение на национальном уровне изменилось. Но я хочу четко высказаться по этому вопросу. Я не буду опережать общественное мнение. Общественность должна быть главным фактором в том, что касается любых событий вокруг Brexit", – сказал премьер Великобритании.

Принцип свободного передвижения по территории Евросоюза является одним из основных прав ЕС, позволяющим всем гражданам государств-членов ЕС, а также нескольких других стран, путешествовать, проживать, работать и учиться в любой другой стране-участнице без необходимости получения разрешения на работу и без дискриминации по национальной принадлежности.

Членство Великобритании в ЕС привело к переезду в страну большого количества граждан ЕС. После Brexit была введена новая система выдачи виз мигрантам, но чистая миграция сначала резко возросла, а затем в последние месяцы начала снижаться.

Напомним, в конце октября Бернем призвал к "честной дискуссии" относительно возможного восстановления свободы передвижения граждан между Соединённым Королевством и Европейским Союзом, которая действовала до Brexit.

После этого заявления пресс-секретарь британского премьер-министра отметил, что правительство Великобритании в настоящее время не рассматривает вопрос о возобновлении свободы передвижения с Европейским Союзом и возвращении страны в ЕС.

А министр Великобритании по вопросам бизнеса Джонатан Рейнольдс отметил, что пока не было никаких предположений относительно того, какими могут быть будущие отношения Великобритании с Евросоюзом, в том числе и в сфере свободы передвижения. Впрочем, этот вопрос планируется обсудить ещё до ежегодного саммита между ЕС и Великобританией 20 ноября в Брюсселе.

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