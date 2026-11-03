В Греции задержали пятерых подозреваемых в применении ручных гранат в магазине в центре Афин

С утра вторника, 3 ноября, продолжается операция греческих спецслужб по ликвидации преступной группировки, подозреваемой в причастности к применению ручных гранат и покушению на убийство.

Об этом пишет Kathmerini, сообщает "Европейская правда".

На данный момент задержаны пять человек, а в материалы дела также включены четверо заключенных в исправительных учреждениях страны, среди которых есть и албанские осужденные.

В рамках расследования были раскрыты два нападения с использованием оборонительных ручных гранат на один и тот же магазин в Афинах.

Так, 8 сентября 2026 года неизвестный разбил витрину с помощью крышки канализационного люка и бросил гранату внутрь. Взрыв привёл к материальному ущербу.

Менее чем через месяц, 5 октября, двое человек на мотоцикле снова подъехали к магазину и бросили внутрь вторую оборонительную ручную гранату, которая не взорвалась. На место происшествия вызвали группу из отдела обезвреживания взрывных устройств.

Операция и расследование властей продолжаются, отмечает издание.

Ранее власти Греции арестовали троих человек, подозреваемых в краже медных газовых труб из здания, что привело к утечке газа, которая, в свою очередь, стала причиной смертоносного взрыва в центре Афин. Речь идет о взрыве, произошедшем 25 сентября, в результате которого погибли шесть человек.